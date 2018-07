Gobierno espera que reunión con la ONU sea decisiva para pactar el cese con el ELN

El alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, expresó que el gobierno confía en que la reunión que sostienen en Cuba delegados del ELN y el jefe de la Misión Política de Naciones Unidas, Jean Arnault, sea decisiva para propiciar el cese al fuego con esta guerrilla.

Rivera expresó que el ELN tiene discrepancias en la interpretación de los protocolos de verificación del cese que aplicará la ONU.

"Hay temas sustanciales sin resolverse, en el día de hoy está el jefe de la misión de la ONU en Colombia, el señor Jean Arnault allí. Había algunos de los temas sustantivos no resueltos que dependen en su resolución de diferencias de interpretaciones de las partes en torno a lo que puede ser verificado por la ONU. De modo que tenemos esperanza que la reunión del día de hoy con el señor Arnault pueda dar esa claridad, y de esa claridad pueda salir o que nos pongamos de acuerdo en esos temas finales que quedan pendientes y tengamos un cese al fuego. O que no sea así y le contemos al país que no hay humo blanco", expresó el comisionado.