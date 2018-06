Gobierno evalúa autorizar a empresas de 'aerotaxis' para la venta de tiquetes aéreos

Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil, explicó que en julio podría salir una nueva regulación que le permitiría a las empresas de transporte aéreo no regulares, conocidas coloquialmente como 'aerotaxis', para la venta de tiquetes aéreos individuales y la promoción de destinos.

"Es una norma que está en consulta pública. Dirigida principalmente a regiones que no cuentan con servicio de transporte regular", declaró Salazar sobre esta regulación que estaría vigente para el mes de julio.

"En Colombia existe transporte aéreo comercial regular y el no regular. El no regular, que es lo que conocemos comunmente como aerotaxis, hoy en día no puede ofrecer servicios al público u ofrecer tiquetes de transporte aéreo individuales. Esta norma le permitiría vender tiquetes individuales y anunciar esos servicios, siempre y cuándo no hayan servicios regulares con los cuales esté compitiendo", dijo Salazar.