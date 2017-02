Gobierno gestiona ayudas para el movimiento 'Voces de Paz'

A propósito de la aprobación en tercer debate en la Cámara de Representantes del proyecto que busca propiciar la participación en el Congreso del movimiento 'Voces de Paz', el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que el Gobierno está gestionando ayudas con la cooperación internacional para este grupo.

"Ellos no tendrán unidades de trabajo legislativo como tienen los congresistas, pero estamos buscando a través de la cooperación internacional fundamentalmente que se les pueda brindar algún apoyo técnico para que puedan cumplir su labor", advirtió Rivera.

El viceministro aclaró que el proyecto aprobado adiciona un artículo al reglamento del Congreso que permite que los voceros de 'voces de paz' puedan intervenir en el trámite legislativo, pero sin voto. "Tendrán todas las atribuciones que tiene un congresista en el trámite parlamentario, pero no podrán votar los proyectos de ley (...).

Ellos no son congresistas porque no tienen mandato popular y por lo tanto lo que está previsto en la ley para un congresista no se les aplica a ellos directamente", expresó.