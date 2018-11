Gobierno lanza programa de mejoramiento de vivienda para 600 mil hogares colombianos

Con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad y sacar de la pobreza a 600 mil hogares colombianos en las ciudades y en el campo, el presidente Iván Duque, presentó el nuevo programa Casa Digna Vida Digna, que busca la transformación de las viviendas y los barrios a través de la titulación de predios, acabados, estructura, y transformación del territorio

Este trabajo será liderado por el ministro de vivienda Jonathan Malagón que realizará 225 mil intervenciones en las principales ciudades, el jefe de la cartera afirmó que “la política de vivienda no termina con la entrega de las llaves, para nosotros es muy importante el entorno, cuando no se hacen inversiones en mejoramiento de barrio, cuando no se provee infraestructura social complementaria cerca a los proyectos de vivienda lo que tenemos es un lío muy serio de marginación, hay una doble marginación porque a la población más necesitada la mandamos a unas partes de la ciudadanía donde no se encuentran conectadas”.

Estructura de Casa Digna vida Digna el primer componente les dará la oportunidad, a las familias más vulnerables, de legalizarse y obtener la titulación de su vivienda, promoviendo la tenencia formal de predios.

El segundo componente del programa también busca facilitar el acceso a servicios públicos domiciliarios (agua, alcantarillado y energía) a través de conexiones intradomicialiarias.

El tercer componente les permitirá a los hogares acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de Mejoramiento de hasta 18 SMMLV, es decir, $14 millones por hogar, para la instalación de pisos, baños y cocinas, adecuación de espacios y reforzamiento estructural.

Finalmente, en un cuarto momento, el Programa transformará el barrio a través del desarrollo de obras de espacio público como parques y vías, y equipamientos sociales como colegios y Centros de Desarrollo Infantil.