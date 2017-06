Gobierno niega veto de las Farc a senador de Cambio Radical

El Ministro del Interior, Guillermo Rivera le salió al paso a las declaraciones del Director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, y negó que haya un veto de las Farc al senador Germán Varón Cotrino para participar como ponente del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

"Las Farc no le han pedido nada al Gobierno en este sentido y no permitiríamos que se permitiera vetar a un senador de la república. Hay varios senadores que aspiran a ser ponentes de este proyecto pero no se puede hablar de veto", señaló el ministro.

Rivera aclaró que la decisión sobre la elección de los ponentes de esta iniciativa le corresponde a la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado y que el Gobierno es respetuoso de esta autonomía.

El exsuperintendente y Director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez denunció este supuesto veto y aseguró que "es responsabilidad de los interlocutores del Gobierno Nacional con la guerrilla no permitir interferencias de ninguna índole con las funciones del Congreso".