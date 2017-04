Gobierno no encuentra pertinente el ofrecimiento de las Farc sobre Mocoa

El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, sugirió que no es necesaria ni pertinente la ayuda que ofrecieron las Farc para la reconstrucción de Mocoa, quienes en las últimas horas anunciaron que habían recolectado al menos dos toneladas de ayuda humanitaria.

"No se ha considerado, no me parece. No creo que sea en este momento un valor agregado dado que hay un número grande de personas que está en la reconstrucción", expresó Pardo.

El jefe de las Farc, Iván Márquez, había anunciado que los guerrilleros "quisieran ir hasta allá, para trabajar, para ayudar a la reconstrucción".