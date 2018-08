Gobierno no puede estar negociando secuestrados: Duque

Ante la afirmación del jefe de la delegación de paz del ELN, Pablo Beltrán, de que la liberación de los secuestrados no se ha facilitado porque el Gobierno no ha aceptado la participación de la comunidad internacional en la operación, el presidente Iván Duque afirmó que el gobierno no negocia secuestrados.

"El Gobierno no puede estar en la negociación de secuestros, lo que debe exigir es el cumplimiento de la ley y si hay voluntad de paz, que se exprese con la liberación de los secuestrados. El Ministerio de Defensa ha propiciado todos los protocolos para que se pueda adelantar la liberación, pero no estamos en la negociación de secuestrados", dijo Duque.

Agregó que tiene todo el deseo y la voluntad de adelantar las negociaciones, ,pero "la premisa tiene que ser que se suspendan todas las actividades criminales, empezando por la liberación de los secuestrados. Si no hay esa voluntad es difícil porque no podemos legitimar la violencia como un mecanismo de presión al Estado".