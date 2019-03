Gobierno no tiene agendas ocultas para la implementación de la paz: Archila

Durante un encuentro con las comunidades de Córdoba, el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que el Gobierno está comprometido con la implementación de los acuerdos y que no tiene agendas ocultas al respecto.

"Tal como lo ha afirmado el Presidente Iván Duque, este gobierno no va a destruir los acuerdos. Confía en que haya genuina verdad, genuina justicia y genuina reparación. Les vamos a cumplir a quienes permanezcan en la legalidad. Este gobierno no tiene agendas ocultas, no pretende debilitar el programa de sustitución de cultivos y no hace promesas que no pueda cumplir", indicó Archila.

Además, escuchó las inquietudes de las comunidades que hacen parte del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que en Córdoba son casi 6 mil familias. Explicó que se trazó una ruta de cumplimiento a estas familias y que se ajustaron los tiempos de implementación del programa para dar alcance a los retrasos que se han presentado en el suministro de recursos para los proyectos productivos y de seguridad alimentaria.

A partir de mayo se tiene contemplado el pago de asistencia alimentaria para 2980 familias en Tierralta y en el sur de Córdoba se dará paso a la compra de insumos y materiales para proyectos de seguridad alimentaria y la formulación de los proyectos de ciclo corto en Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano. La implementación de esos proyectos, según el compromiso del gobierno, se darán a partir de septiembre de 2019.