Gobierno reglamentó las amnistías y libertades para miembros y "colaboradores" de las Farc

A través de un Decreto, el Ministerio de Justicia reglamentó las amnistías de Iure que se otorgarán a todos los miembros o "colaboradores" de las Farc, que aparezcan en los listados que entregará esta guerrilla, y que hayan sido condenados por delitos políticos y conexos con éstos.

La reglamentación permite que sean amnistiadas personas que no pertenecen a las Farc. "En caso de quien fuera a resultar beneficiario de la amnistía no se reconozca como integrante de las FARC-EP y se encuentre en alguno de los supuestos previstos en los numerales 1, 3 Y 4 del artículo 6 de este Decreto (...) el acta deberá contener únicamente el compromiso del beneficiario de amnistía de iure de no utilizar las armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente y la declaración de que conoce Acuerdo Final para la terminación del conflicto".

Quienes no pertenezcan a las Farc y soliciten la amnistía deberán cumplir una de estas condiciones: ser investigado o condenado por pertenencia o colaboración con las Farc; ser mencionado en una sentencia por pertenencia a las Farc; o que se "deduzca" por evidencias en investigaciones que hay pertenencia o colaboración con esa guerrilla.

Con este Decreto, se intenta aclarar el panorama de los jueces que, por el momento, están encargados de estudiar las amnistías ante la ausencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Decreto da un término de 10 días para que se fallen las solicitudes de amnistías de Iure. "En todo caso trámite completo, hasta la decisión judicial, no podrá demorar más de los diez (10) días establecidos en el artículo 19 de la Ley 1820 de 2016, contados a partir del momento en que se presente la solicitud de amnistía o de que el inicie el trámite de oficio", dice el Decreto.

"La amnistía de iure concedida por la Ley tiene como efecto la declaración de la extinción de la acción penal, de las sanciones principales y accesorias, según el caso, así como de la acción civil y de la condena indemnizatoria, por parte del funcionario judicial competente", dice el Decreto.

Las libertades condicionales no podrán revocarse por la aparición de nuevas investigaciones

La libertad condicional que será aplicada a agentes del Estado y a miembros de las Farc, que ya hayan cumplido cinco años presos por la comisión de delitos de lesa humanidad, "se mantendrá aunque con posterioridad a su concesión se formulen nuevas imputaciones, acusaciones o condenas por conductas cometidas antes del 1 de Diciembre de 2016 o se encuentren estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas y hayan sido cometidas durante el mismo”.