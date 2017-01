Gobierno y Eln continúan reunión en "buen ambiente de trabajo"

El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia de ese país, desarrollan hoy, en Ecuador, "en buen ambiente de trabajo", su tercera jornada de reuniones exploratorios con miras a fijar el establecimiento de una fase pública de negociación.



"Buenos días. Desde las 8:30 am se encuentran reunidas las dos delegaciones y los países garantes en un buen ambiente de trabajo", escribió en su cuenta de Twitter el Eln.



La jornada de ayer terminó con cometarios positivos por parte de los dos sectores.



"Hoy tuvimos en Ecuador fructífera reunión con delegación del ELN. Esperamos avanzar para poder abrir mesa de negociaciones prontamente", escribió el sábado el jefe del equipo negociador de Colombia, Juan Camilo Restrepo, en su cuenta de Twitter al término del encuentro.



También el Eln se pronunció en su cuenta de esa red social: "Finalizó positivamente la reunión de hoy. Con muy buen ánimo se continuarán reuniones entre las dos delegaciones".



Ambos grupos publicaron una fotografía en la que, según la guerrilla, figuran "integrantes de la delegación del Gobierno, delegación del Ejército de Liberación Nacional y países garantes".



Los contactos debían haber comenzado el pasado jueves, pero fueron aplazados para el viernes por motivos "logísticos", según el ELN.



Las sesiones exploratorias se desarrollan en medio de un gran hermetismo, sin información específicamente del lugar de las reuniones ni mayores detalles.



De culminar con éxito, los contactos darían paso a una fase pública de negociaciones orientada a poner fin al conflicto armado que ha enfrentado por 52 años a ambas partes.



La no liberación del excongresista Odín Sánchez, en poder de la guerrilla desde hace ocho meses, bloqueó el inicio de la fase pública de la negociación el pasado 27 de octubre, fecha en que ambas partes iban a sentarse a negociar en Quito.



El 31 de diciembre la guerrilla entregó una prueba de supervivencia de Sánchez en la que el excongresista pidió ayuda a los países garantes de los diálogos con el Gobierno para su pronta liberación.



La familia de Odín solicitó esta semana al ELN su puesta en libertad y cuestionó a esa guerrilla si lo que busca al retenerlo es devolverles un cadáver.



"Hemos tenido comunicaciones que nos advierten que Odín está muy enfermo, nos cuentan que está hinchado y se agita. Me preocupa como médica porque puede tener un problema renal o uno cardíaco", indicó Siris Sánchez, hermana del político plagiado.



Según Siris Sánchez, en la prueba de vida que entregó el ELN el 31 de diciembre, Odín se notaba "agitado, lo que podría ser síntoma de un problema serio de salud que le puede llevar a la muerte", dijo.