Guillermo Rivera y el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez discuten la renuncia de liberales Guillermo Rivera, ex ministro del Interior, expuso que "el Partido Liberal hoy en día es incoherente". El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez calificó estas renuncias como tardías.

Guillermo Rivera, ex ministro del Interior, y Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal. Foto: Colprensa