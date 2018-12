Gustavo Petro rompe el silencio en La W por escándalo de video

En exclusiva con W Radio, el senador y ex candidato presidencial, Gustavo Petro Urrego, responde a los cuestionamientos, después de que se diera a conocer un video publicado por la senadora Paloma Valencia en donde se ve al líder de la Colombia Humana recibir fajos de dinero y los introduce en una bolsa plástica.

Si bien Petro publicó un video de 40 minutos en el que dio su versión de los hechos, quedaban algunos interrogantes que el candidato responde hoy en La W, algunos de ellos, a raíz de los señalamientos hechos por el abogado Abelardo de la Espriella, quien señaló que el dinero que se ve en el video corresponde a financiación enviada por alias El Loco Barrera.

El senador de la República confirma que el video lo conoció en 2015, en época en que estaba acabando su periodo en la Alcaldía de Bogotá, luego de que la persona que lo grabara, Juan Carlos Montes, se lo presentara. Según Petro, Montes le muestra el video en ese año luego de ser despedido de la Unidad de Mantenimiento vial, esto tras la llegada a la dirección de la entidad de Juan Carlos Abreu. Según Petro, Montes le enseñó el video en un momento en que estaba dolido, "él se sentía traicionado".

El ex candidato presidencial afirma que, tras ser digitalizado el video, pasando de medios análogos a digitales, fue hackeado, y posteriormente llegó a las manos que lo dieron a conocer públicamente.

El senador descarta que el video fuera grabado con fines de chantaje, e invita a ver su video de la tarde anterior dónde explica sus razones para descartar esa clase de motivaciones.

El senador asegura que previo a su intervención en el Congreso, él sabía que sus opositores conocían el video, e incluso que estaba en poder de algunos periodistas, pero no sospechó que se fuera a hacer público durante el debate de control político. Sobre la motivación del Centro Democrático para divulgar el video, considera que no solo se trató con el objetivo de frustrar el debate, en donde se trataba la relación del fiscal Néstor Humberto Martínez con Odebrecht.

El fin real de la publicación no es que él sea juzgado por lo que se aprecia, porque no hay una acción ilícita en el video, sino que los fines de tal publicación van más allá, además reitera que se trató de una acción ilegal. "Si entran a un computador de una persona que no está investigada, no sé qué se pueda esperarse de eso, para mí es un crimen", afirma Petro sobre su hipótesis de cómo fue conseguido el video, reafirmando que lo consiguieron tras hackear a Montes.

Tras publicarse el video por parte de la senadora Paloma Valencia, él habló con Montes, y este le confirmó que no fue vendido; negando lo que afirmó en un primer momento tras conocer el video.

Petro dice que afortunadamente, tras conocerse el video, Macías no lo dejó intervenir en la plenaria, porque eso le permitió precisar las fechas y contexto en el cual fue grabado el video. "Hubiera podido salir con una imprecisión".

Sobre el "negocio" que se plantea en el video, Petro explica que no se trata de algo comercial, sino del modelo que se trabaja en las campañas políticas sobre la remuneración a quienes trabajan en la consecución de recursos. Explica que el pago de un porcentaje es un modelo y señala que generalmente el usa el segundo; pagar sueldos fijos.

Explica que cuando se habla de 4 mil millones de pesos, se habla de unos fondos dados por el mismo Estado para la financiación de las campañas presidenciales. Dice que la razón por la que Montes hace mención de ellos, es porque planea trabajar en la campaña presidencial de la izquierda, que para la época pensaban que sería Antonio Navarro.

Petro dice que el video es previo a su primera campaña al Senado, que se trató de la financiación de una campaña interna del Polo, razón por la cual no existía obligación de ser registrado o reportado.

Sobre el origen del dinero, Petro señala que no sabe “si es préstamo o donación", pero afirma que cree que se trató de un préstamo hecho por Simón Vélez a Montes, "eso es lo que dice Juan Carlos en el video".

"Con Simón Vélez se rompió la amistad en el año 2014-2015 por un choque que creo que él no entendió", dice Petro sobre su relación con el arquitecto, explicando que la ruptura se dio durante su periodo en la Alcaldía, donde dos de sus funcionarias tuvieron un altercado con él durante una intervención que quería hacer con guadua y no se le permitió.

Dice que su relación con Vélez se remonta a temas de gusto por las cosas ambientales y de la guadua, e incluso señala que ideológicamente, Vélez sería más cercano a Vargas Lleras, e incluso dice que este fue el inscriptor de la más reciente campaña presidencial del líder de Cambio Radical.

Sobre las denuncias en su contra, Petro señala que la intensión de ponerlas en la Fiscalía es vincular a personas diferentes a él, que no son aforados, en el proceso, señalando además que la razón de no radicarlas en la Corte, es que "así el fiscal podría tener una participación activa en el proceso", recordando que Martínez ha sido en varias ocasiones cuestionado por el senador.

El congresista, también presenta en cabina unos documentos de tradición de su ex apartamento en el sector de La Carolina para desmentir los señalamientos que hace en su contra el abogado Abelardo de la Espriella, quien en su denuncia señala que el video es del año 2009, y no del 2005, como habría ocurrido según la narración de Petro.

Con respecto a la acusación del abogado Abelardo de la Espriella, que vincula al senador de tener relación con el Loco Barrera, el congresista niega tal afirmación, y reitera no tener referencia de quién es J9 o Javier Marín, afirmando a la vez desconocer si éste último tiene relación con Tirofijo.

Según el excandidato presidencial, la estrategia de los “abogados del diablo” no es desmentir que sea Vélez el origen del dinero, afirmando desconocer si este tenga nexos con personas que estén vinculadas a delitos como el narcotráfico.

Dice que durante sus campañas, ese ha sido un aspecto importante a tener en cuenta, evitar que por algún lugar se filtran dineros de fuentes ilegales, que posteriormente lo comprometan.

Sobre la acusación de Abelardo de la Espriella:

Petro dice que esperó para presentar la prueba del certificado de propiedad de su apartamento en La Carolina, que sirve para desmentir la acusación de De La Espriella, para evitar que este dejara de servir como prueba para desvirtuar los señalamientos del abogado.

"El abogado que me acusa dice que recibí 5 mil millones de pesos por un trato con El Loco Barrera por un asunto relacionado con el narcotráfico", dice Petro sobre las acusaciones, y explica los argumentos planteados por el abogado

"Si llego a desaparecer políticamente, moralmente o físicamente, las juventudes y los 8 millones de personas que me apoyaron tienen el derecho de seguir adelante con el proyecto de una Colombia transparente”.

Ante señalamientos de oyentes a través de las redes sociales que dicen que a Petro lo terminarán extraditando, Petro afirma que quien cometió delitos en el exterior es Sarmiento Angulo quien participa de la entrega de coimas y engaña a las autoridades de otro país.

A afirmaciones a través de las redes sociales que dicen que a Petro le van a quitar la visa, Petro dice que no necesita visa porque tiene ciudadanía italiana, pero afirma que a él no le han cancelado su visa, explicando que incluso en la época de las investigaciones en su contra se le otorgó un documento con permiso por más de una década.

