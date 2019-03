Habla el protagonista del episodio de Séptimo Día que no transmitiría el Canal Caracol

Diego*, padre de familia que contó su historia para el programa Séptimo Día, explicó que no sabe las razones por las que se dejará emitir el capítulo, “a mí me dijeron que si lograban identificarme, podrían identificar a mi hija, pero no sé qué más decir, no entiendo bien por qué lo cancelaron” y añadió que “estábamos a tres días de que saliera el programa, pero no se pudo y yo sí quería salir a contar mi historia”.

Le puede interesar: Llevo cuatro años demostrando que no abusé sexualmente de mis hijas: Fernando Suero

Respecto a si hay pruebas contundentes contra él, afirmó que “a mí me llevaron ante una psicóloga y ella expide un documento en donde yo, supuestamente, besaba y tocaba a mi hija en sus partes íntimas”.

Sin embargo, destacó que él no ha hecho nada de lo que se le acusa e incluso aseguró que “de los peritos de Medicina Legal me dan a mí la razón” y añadió “una psicóloga del CTI entrevistó a mi hija y los primeros 15 minutos ella está con ella luego sale hablé con su mamá y vuelve diciendo “ahora sí voy a contar lo de él; lo que me dijo mi mamá que dijera”” contó.

Lea también: ¿Hubo o no autocensura en el programa Séptimo Día?

Incluso narró que su caso casi fue precluído, pero por alguna razón no se hizo así “con las mismas pruebas que dijeron me prelucían, me imputaron cargos, ahora me pueden meter 24 años de cárcel”.

También explicó por qué ahora quiere habar, aun cuando podría conocerse la identidad de la pequeña “Yo traté de mantener en el anonimato este tema, pero ya llegué a un punto en el que voy a pagar medio siglo de cárcel por un crimen que no cometí”.

Además dijo que “Yo no tengo pruebas que comprueben que mi ex se inventó todo esto, pero sí tengo muchas dudas de todo el procedimiento” y agregó que para él “si hay un cartel de abogados y psicólogos que ayudan a crear y sustentar denuncias falsas de abuso sexual”.

Le puede interesar: El relato del hombre que no ha podido ver a su hija por falsas acusaciones de abuso sexual

Finalmente se lamentó por difícil de su caso, “lo único que hice fue separarme de ella, traté de que todo terminara en feliz término, pero ella, después de un tiempo, salió con la denuncia” y finalizó diciendo “yo sí creo que es una retaliación por haberme separado de ella, lo mío es una venganza”.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente