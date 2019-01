Habla en La W Felipe Ortiz, el joven que denunció agresiones de la policía en Buga

Felipe Ortiz, fotógrafo oficial de Karol G, denunció una agresión por parte de uniformados de la policía en Buga.

Según contó en La W, él iba en una moto con un amigo y vio cómo unos policías realizaban un procedimiento a una malabarista en un semáforo. Ortiz sacó su celular y grabó el hecho sin detenerse de la moto. Posteriormente, se le acercaron 2 personas vestidas de civiles, quienes se identificaron como miembros de la Sijín, y les sacaron un arma.

“Nosotros paramos, ellos nos mostraron los documentos y se acercaron de forma muy agresiva. Yo les dije que no estábamos haciendo nada, que grabar un procedimiento es legal. Nos pidieron los documentos y nos dijeron que no nos podían identificar en un lugar y tenían que llamar una patrulla. Cuando llegó la patrulla, yo empecé a grabar y me querían quitar el celular”, relata Ortiz.

Cuenta, además, que al llegar a la estación de Los Ángeles, en Buga, fueron conducidos a una oficina: “Les dije que no me quería sentar porque no tenía por qué estar aquí. Cuando dije eso, un hombre me propinó un golpe en la cara y me dijo ‘aquí no vas a hacer lo que se te da la gana’ y me golpeó”.

"Un hombre me escupió a mí y a mi amigo. Luego nos dice “y tocanos, tocanos que te va peor’", añadió Ortiz.

"Me dijeron que me lavara la cara y me quitara la sangre porque si salía así me mandaban para el calabozo y allá me iba peor", concluyó.