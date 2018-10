Haga lo que quiera: Julián Quintana, exdirector de CTI, al hacker Sepúlveda

Luego de que a través de la W Radio se diera a conocer una denuncia interpuesta por el padre del hacker Andrés Sepúlveda en contra del ex director del CTI Julian Quintana, señalando que a su hijo se le han vulnerado sus derechos, obligandolo entre otras cosas a cambiar de abogado y a "chuzar" a periodistas, hablamos con el detenido para conocer mayores detalles de los señalado por su padre.

En diálogo con La W Radio, el "Hacker" Sepúlveda, confirmó la denuncia, afirmando que tras dos meses de permanecer recluido en el bunker de la Fiscalía, y al no ser sus anteriores abogados "afines a la Fiscalía", le fue solicitado cambiarlos, asumiendo su defensa el abogado Ignacio Londoño.

Lo anterior pese a que, según afirma el mismo detenido, había pagado por su defensa una "fuerte suma de dinero". "No se me pidió, sino que se me obligó", afirma al respecto Sepúlveda, a la vez que denuncia presiones y amenazas en su contra: "Haga lo que le decimos o crea en la justicia", recuerda, era una frase empleada por los entonces funcionarios del sitio donde se encontraba detenido, en momentos en que afrontaba el inicio de la presión mediatica tras conocerse su caso.

Sepúlveda señala que en aquel entonces sus visitas y llamadas eran "manipuladas por la Fiscalía", y que incluso llegó a ser amenazado, más puntualmente por el ex director del CTI, Julian Quintana, quien le advertía que si no colaboraba, otros miembros de su familia serían detenidos.

"Estaba arrinconado", narra el detenido, quien pone como ejemplo de las supuestas presiones en su contra, un episodio en el que, según él, se le obligó a escribir una carta al entonces fiscal Eduardo Montealegre, agradeciendole por su condición de reclusión en el bunker de la Fiscalía.

Sobre las imagenes reveladas por La W en días pasados, donde se mostraba al hacker con un diferentes elementos electrónicos con acceso a internet en su celda, Sepúlveda confirma que le fueron entregados por parte de la Fiscalía para "hacer unos favores", refiriendose a unas interceptaciones a una serie de periodistas, en época en que salió a la luz el escándalo de Natalia Spinger, y que involucraba algunos nombres de funcionarios de la Fiscalía. Dentro de los nombres de periodistas que, según él, le solicitaron "chuzar", se encuentra el de Ernesto Yamhure.

