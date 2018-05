Hay 12 millones de toneladas de acero que no pueden llegar a EE.UU: Andi

Esto, frente a la no exclusión de Estados Unidos a Colombia del pago de aranceles de 25% y 10% por el acero y el aluminio. “Hemos puesto medidas contra la competencia desleal de China, hemos participado del comité de acero de la OCDE. También nos pusimos unos techos en toneladas de los que no pasaríamos, y lo que veo es que ese tema no lo alcanzaron a estudiar”, indicó Lesmes.

Además, señaló que el país le está demostrando a Estados Unidos que estamos cumpliendo con todas las medidas. El riesgo principal es que el cliente estadounidense encuentre los productos colombianos más caros y ahí perderíamos ese mercado, lo que resulta sumamente grave”.

Otro de los riesgos de esta medida es que el mercado colombiano se inunde del acero que no puede llegar a Estados Unidos, si eso pasa “hay que buscar medidas de defensa comercial, que serían del orden aduanero y también servirían para combatir el contrabando técnico”, resaltó el director de Fedemetal.

Y agregó que son 12 millones de toneladas las que van a quedar en el aire en el mundo porque no pueden llegar a Estados Unidos debido a los tributos. Lo que se suma al 5,1% de decrecimiento de la cadena metal mecánica que se registró en 2017.