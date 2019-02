Hay personajes de poder en Colombia que tienen arreglos ‘con el de abajo’: Monseñor Tirado

Monseñor Andrés Tirado Pérez, miembro de la congregación sacerdotal internacional, y uno de los exorcistas más famosos de Latinoamérica fue el invitado de Vicky Dávila para hablar de religión, sucesos paranormales y las experiencias y anécdotas en su oficio. Tirado Pérez también respondió si cree o no en la existencia del diablo.

Según el religioso, “aunque soy un hombre de ciencia, también soy un hombre de fe”, y señala que, si cree en la existencia de seres malignos, recordando de dicha figura existe en varias culturas.

Sobre su imagen, dijo que no es la que se vendió en el medioevo con cola y chachos, y que éste se puede manifestar a través de animales, siluetas, y que puede adoptar el rostro que desee.

“El diablo es un ser, y tiene muchos nombres, su nombre viene del latín “diávolos” que significa división”, afirmó Tirado Pérez, a la vez que explicó que su oficio sobre exorcista no significa que “vaya por el mundo diciéndole a la gente que tiene diablos”, aunque señaló que si ha podido aprender a detectarlos; incluida la brujería.

Dentro de su oficio, señaló que dentro de éste hay algo imposible y es que “si la persona no quiere que el demonio salga de él, es imposible sacarlo”.

En la entrevista con Vicky Dávila, explicó que al comienzo él no creía en esas facultadas, y que las descubrió cuando alguien se acercó a él pidiéndole oración, y al ejecutar ello, dicho demonio se manifestó a través de una mujer con acciones violentas, e identificándose como “Mauricio”.

El religioso narró que esa mujer llegó a él después de haber consultado a diversos especialistas psicológicos y psiquiátricos, e incluso instituciones chamánicas. Confiesa que fue descubriendo poco a poco cómo se debía adelantar el proceso de exorcismos, y que en las primeras ocasiones incluso terminó enfermándose.

Identifica como problemas en su oficio la sugestión, y comenta que en algunos espacios ha tenido que enfrentarse a condiciones que denomina como “sansonismo o titanismo”, donde personas de físico delgado y débil, desarrollan capacidades extraordinarias de fuerza.

“A nivel mundial hay muchos líderes que recurren a gente para buscar asesoría espiritual y muchos recurren a cuestiones ocultas”, señala, negando que pese a lo que se puede creer, cuestiones como la brujería no son exclusivas de las clases bajas.

Señaló que, aunque algunas personas se burlan de ese tipo de actividades y lo toman en broma, “es una cosa seria”, señalando que las personas pueden llegar a sentir “ahorcamientos, que lo boten de la cama, o le halen las patas”, explicando que muchas veces las “entidades” que son obligadas a deshabitar una persona, intentan atacar a la persona que contribuyó a sacar a esa entidad.

“Para llegar a la posesión es necesario que se hagan rituales de brujería o tabla Ouija, o estar en lugares donde han ocurrido cosas muy fuertes o desprotegidos espiritualmente”, señala el experto, quien a su vez invitó a ser prudentes para evitar esa clase de situaciones.

Señaló que actualmente en Colombia no identifica personas de la política que estén poseídos, pero afirmó que muchos tienen sus pactos con “el de abajo”.

Sobre la forma de “protegerse”, el sacerdote recomendó acudir ante personas expertas, refiriéndose a sacerdotes y pastores. El experto invitó a no temer a la brujería, ni a desconocerla, y señaló que la mejor forma de combatirla es ser una “persona recta”.

Respecto as realidades de los exorcismos plasmadas en el cine, señaló que muchas de las cosas allí mostradas son reales, y dijo haber estado en algunos escenarios donde se ha encontrado con sucesos “no explicados por la ciencia”.

Tirado Pérez explicó la historia de la tabla ouija, identificándola como una “llave entre el más allá y el más acá”, señalando que muchas veces los daños derivados de ella no se manifiestan de manera inmediata.

“Yo no he visto a Dios, pero si lo he sentido, he tenido la fortuna de ver sanaciones increíbles”, manifestó el religioso.

Tirado Pérez explicó algunas razones que lo llevaron a separarse de la línea romana del catolicismo, y aclaró su status frente a la iglesia, señalando que en su momento fue difusa su relación con la iglesia debido a sus características como exorcista.

Aclara que, así como desde el catolicismo existen mecanismos para defenderse de las entidades como el rosario y la oración, en otras religiones que también existen sus propios mecanismos y prácticas que los alejan del mal.

Explicó la diferencia entre un exorcismo y una liberación, refiriéndose a que muchas veces la segunda, contribuye a deshacerse de condiciones de la cotidianidad que también resultan negativas.