Hay preocupación porque en Chocó el Eln se ha convertido en caldera del diablo: Restrepo

(Escuche la entrevista: Cese al fuego bilateral con el Eln es un primer paso: Juan Camilo Restrepo)

Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Gobierno en la mesa con el Eln, confirmó que aún no hay representación del Frente Occidental de esa guerrilla en la mesa de negociación de Quito, y por tanto hay incertidumbre entre las víctimas del Chocó sobre el eventual cumplimiento del cese bilateral en esa zona del país.

(Le puede interesar: Cese el fuego con el Eln tendrá una vigencia inicial de 102 días, dice Santos)

Afirmó que el Gobierno está a la espera de que llegue finalmente un representante del Chocó a la mesa, para dar mayor garantías a la población.

“La semana pasada tuvimos en Quito como una especie de prólogo de ese acuerdo. Tuvimos víctimas que están preocupadas porque el Eln en el departamento del Chocó se ha convertido en una caldera del diablo. Y pidieron que se acreditara un representante de los miembros del Eln del Chocó en la mesa”, afirmó Restrepo en diálogo con La W.

Como quiera que la prohibición de la minería ilegal, de la extorsión y de brindarle seguridad al narcotráfico no quedó expresa en el documento de cese al fuego bilateral con el Eln, se podría entender que esta guerrilla puede seguir fortaleciéndose financieramente durante el cese. Al respecto Restrepo afirmó que “ellos no pueden cometer ningún delito aún dentro del espacio del cese al fuego y cualquier delito que cometan será judicializado. Incrementará sus prontuarios y será combatido por la ley. Es decir, el cese al fuego no sanea ni exculpa ningún delito de quien firmando el cese al fuego”.

Restrepo sugirió que no se considerará violación del cese al fuego si el Eln sostiene enfrentamientos con las bandas criminales y las Autodefensas Gaitanistas. Pues afirmó que “el cese al fuego es un compromiso de que el Ejército no agrede militarmente al Eln y el Eln no agrede militarmente al ejército. No es más”.

Finalmente expresó que al Ejército no le está vedado un centímetro del territorio colombiano y que por tanto no debe haber preocupación por el abandono de territorios. “El Ejército mantiene toda su operatividad en todo el territorio”.