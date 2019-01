“Hay urgencia de reforma pensional por la baja cobertura”: Fedesarrollo

Con sorpresa recibió Fedesarrollo el anuncio de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, de no presentar proyecto reforma pensional este año. Dijo que ya desde el Ministerio de Hacienda se había dicho que se iba a presentar al inicio de la legislatura de este año, es decir, en el segundo semestre de 2019.

“Hemos llamado la atención de la urgencia de esta reforma por un problema muy grave, que es la cobertura, tres de cada cuatro adultos mayores no tiene pensión contributiva. Ojalá se pueda radicar lo más pronto posible”, resaltó.

Indicó también: “Nuestro llamado para el Gobierno es que no se ate de manos antes de entrar en la discusión, es decir, que en las mesas de concertación no se pongan restricciones desde el punto de vista de no tocar la edad de pensión, la edad de remplazo. Eso debe hacer parte de la discusión”.

====================

Le puede interesar: