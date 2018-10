Herido de muerte el proyecto que crea sala especial en la JEP para militares y policías

El uribismo sufrió su primer golpe en el Congreso de la República. El proyecto de acto legislativo que buscaba crear una sala especial en la Jurisdicción de Paz (JEP) para miembros de la fuerza pública está a punto de hundirse en primer debate en la Comisión Primera del Senado.

Senadores de diferentes partidos que apoyaron el proceso de paz con las Farc se retiraron del recinto durante la discusión del proyecto y disolvieron el quórum, dejando prácticamente sin tiempos a esta propuesta para surtir su primera vuelta antes del 16 de diciembre.

El senador Roy Barreras celebró que el proyecto no hubiera avanzado y aseguró que, al salir del recinto y disolver el quórum hicieron lo mismo que hizo durante ocho años el Centro Democrático con los proyectos de implementación de los acuerdos de paz.

“Afortunadamente logramos parar lo que era un engendro jurídico que desmembraba la JEP y que llenaba de inseguridad jurídica las Fuerzas Militares. Más de 1.600 militares encartados judicialmente saben que la JEP les brinda la solución jurídica y los devuelve a la libertad. Ese escenario se ha salvado hoy”, señaló el congresista.

La senadora Paloma Valencia aseguró que si este proyecto no prospera, buscará firmas para derogar la JEP.

“Es un punto central para que quienes votamos “No” en el Plebiscito y por el presidente Duque tengamos algún incentivo para creer en la JEP. Si no se le puede dar garantías a las Fuerzas Armadas, yo, personalmente, no me siento en condiciones de aceptar los acuerdos de La Habana”, señaló la congresista.