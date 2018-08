Hernán Penagos es llamado a indagatoria preliminar

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagatoria preliminar contra congresistas en su periodo por tener vínculos y contrataciones en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En el caso de Caldas, el señalado es Hernán Penagos, quien fue congresista hasta el 20 de julio del presente año.

Para Penagos este hecho fue sacado a la luz pública desde el mes de febrero del año en curso, donde señalaban que él tenía familiares trabajando en el SENA en Manizales, pero el excongresista pidió a la Procuraduría ser escuchado para dar las referencias que existen ante este posible suceso.

Penagos habló para los micrófonos de W radio en Manizales sobre este tema.

“Yo no sabría decir de dónde vienen las persecuciones o cuestionamientos que me hacen frente a este escenario y cuando uno está en la política es normal que esto se venga a mostrar. En este caso particular yo no he tenido relaciones de esa naturaleza y llevo 8 años en el ejercicio de la política, he estado en el gobierno y no he tenido investigaciones de ninguna naturaleza, e insisto que yo mismo he pedido a la Procuraduría que me escuche para dar respuesta a estos señalamientos”.

Referente a esta versión, el sindicato del Sena en Caldas, en manos de su presidente Augusto García, aclaró que Hernán Penagos tiene vinculaciones con las contracciones de personas en tres centros de formación de la regional Caldas.

“El centro de comercio y servicios, el centro para la formación cafetera y el centro pecuario y empresarial de la Dorada, son los lugares donde se denuncia que existe un "roscograma" y "ligatón" entre los subdirectores del SENA (...) Se señala que cinco familiares de Islén Pineda, en ese entonces Diputado de Caldas, quien estaba en llave con el excongresista Hernán Penagos, fueron contratados por injerencia del partido de la U”.

Asimismo, Augusto García, presidente del sindicato del SENA en Caldas, señala a Elkin Mauricio Ávila, quien realizó cambios en la nómina de personal, ya que fueron sacados 150 empleados en diciembre del 2017, y solo 100 fueron reintegrados, muchos de esos contratos se cree que fueron por una influencia de contratación de Hernán Penagos, y el actual alcalde encargado de la alcaldía de Aguadas, Islén Pineda.

A raíz de estas denuncias es que la Procuraduría General de la Nación ha recopilado información suficiente durante los últimos 6 meses para dar con estos hallazgos en la contratación de personas que no cumplían requisitos y presuntamente eran enviados por los integrantes políticos del partido de la U como Hernán Penagos e Islén Pineda para que trabajaran en el SENA en Manizales y la sede de la Dorada en Caldas.

Cabe resaltar que se han evidenciado más irregularidades en la prórroga de contratos y convenios durante la gestión de Alfonso Prada, exdirector de este centro de educación nacional.