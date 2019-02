Historia de la mujer que le pusieron comparendo por vender empanadas

Erlin es una mujer oriunda del departamento del Cauca, del cual tuvo que partir a cusa del desplazamiento. “llevo 30 años viviendo en Bogotá, mis hermanos viven en Cali; hace 10 años estoy por mi cuenta”.

Solís sufre de una enfermedad neurológica por la que ya no puede preparar las empanadas “me dan convulsiones, hay cosas que se me olvidan y sitios donde me puedo perder” Sin embargo, se ha valido de proveedores para continuar con su negocio.

Hace cinco años la conocen en el sector de La catellana, por la venta de empanadas, a las que ella llama “Poderosas”, también vende arepas de huevo. Afirmó que en un día ha llegado a vender trecientas empanadas. Sus clientes la llaman “negrita” o “negris”.

Tras el incidente de la multa, Erlín tuvo que regresar a su puesto de venta, con un poco de temor de que la policía volviera a sacarla de ahí. “Yo ahí sólo duro dos horas, las empanadas se venden muy rápido”. Además en este momento no cuenta con ninguna otra forma de trabajo, por lo que fue enfática en decir que “Aquí estoy y aquí me quedo”. Por este inconveniente no pudo comprar el medicamento que necesita para mantener su salud. “Tengo que trabajar, no me voy a poner a pedir limosna”.

Respecto al alcalde Enrique Peñalosa, ella no tenía un concepto duro, dijo que “es una autoridad y hay que respetarlo, lo único que le pido es misericordia porque tengo que trabajar”. Al presidente Iván Duque le dejó dicho que “para que un país se mueva hay que tener trabajo”.

El sueño de Erlin es tener su propio local, y cree que es en ese sector donde lo tendrá. Aseguró que seguirá trabajando, que no se da por vencida y que “Si vuelve la policía le tocará comer empanada”.