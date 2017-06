Holandeses secuestrados buscaban a la madre de una niña adoptada

El presentador holandés Derk Bolt y su operador de cámara, Eugenio Follender, secuestrados supuestamente por la guerrilla del Eln en la región del Catatumbo, buscaban a la madre biológica de una joven colombiana adoptada por holandeses, contenido de su programa de televisión en Holanda.



El Ministerio de Exteriores confirmó hoy que los dos holandeses secuestrados son "empleados del programa" de entretenimiento Spoorloos, que se dedica a buscar a los familiares y personas desaparecidas en otros países.



El asunto "tiene la más alta prioridad", según el portavoz del Ministerio, Daphne Kerremans, quien advirtió de que no dará más detalles del caso porque "el silencio es a menudo el mejor enfoque en casos de secuestro como éste".



También confirmó que el embajador holandés en Bogotá, Joroen Roodenburg, llegó a la región de Catatumbo para seguir de cerca la situación.



Bolt es, desde hace décadas, una cara familiar en la televisión holandesa por su trabajo en países de riesgo y como presentador, desde 1991, del programa de búsqueda de familiares de holandeses desaparecidos.



El periodista y el operador de cámara hacen aproximadamente 12 viajes importantes al año, cada uno de dos semanas de duración, según el programa de KRO-NCRV.



Colombia y Brasil son sus destinos favoritos, según reconoció en una entrevista con el diario Parool, porque se siente "bien en la cultura sudamericana".



"Son gente agradable y es muy fácil filmar. No hay que volverse loco con los papeleos y los permisos. Siempre que evites algunos barrios, te sientes muy seguro allí", afirmó en 2013.



Por su parte, Follender es el operador de cámara del equipo de Spoorloos y también cuenta con años de experiencia en viajes junto a su "buen amigo" Bolt, como él mismo lo describió.



Todavía no hay ninguna confirmación de la identidad de los secuestradores, aunque, según el Ejército, los dos holandeses se encuentran presuntamente en manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).



Desde Bogotá, las autoridades exigieron la liberación inmediata de los dos holandeses y el Ejército ha enviado fuerzas de seguridad especiales a la región de Catatumbo para buscar a Bolt y Follender.



Ambos fueron secuestrados el pasado sábado en el municipio de El Tarra, zona fronteriza con Venezuela, donde operan las milicias armadas, según información del Ejército.



El Eln secuestró en mayo del año pasado en El Tarra a la periodista española Salud Hernández, corresponsal en Colombia del diario español El Mundo y columnista de El Tiempo, y la liberó tras ocho días de cautiverio.