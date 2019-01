Hollman Morris da una cuota de nueve millones y su esposa no acepta: Luis Eduardo Leiva

Luis Eduardo Leiva, abogado de Hollman Morris, en entrevista con La W, de entrada, aseguró que la denuncia de Patricia Casas contra su cliente era una respuesta a la demanda de divorcio que hace algún tiempo había interpuesto el concejal. “Es llamativo que la denuncia se haga una vez hecha la notificación de la demanda de divorcio”, afirmó el abogado.

Cuenta el abogado que se inició un proceso de conciliación el cual no fue posible porque Patricia Casas no quiso llegar a un acuerdo respecto del divorcio. Aseguró Leiva que se le notificó en dos ocasiones sobre la demanda de divorcio, pero la mujer hasta el día de hoy no ha respondido a estos requerimientos en los que su cliente pretende llegar a formalizar el divorcio.

Resaltó Leiva que en estos casos “si el amor cesa, en cualquiera de las dos partes, eso no debería ser un tema tan trascendental a la luz de la opinión pública porque en todo el mundo ocurre”.

A renglón seguido el defensor argumentó que su oficina le había recomendado a Hollman Morris el tener el tema en reserva y al margen del escenario público para proteger la integridad de los dos hijos que tuvo la pareja.

“Las aseveraciones que hace la señora no voy a decir que sean ciertas, pero tampoco voy a decir que son ciertas. La narración de los hechos son graves, pero la veracidad es la que está en juego”, respondió el defensor de Morris sobre lo denunciado por Patricia Casas.

Leiva da cuenta que Hollman Morris tiene a sus dos hijos en dos de los mejores colegios de Bogotá, pagados por él; que Morris tuvo que enviar a su hijo al exterior por exigencia del colegio y pagó los costos del intercambio. Asimismo, el defensor dijo que Morris ha cumplido con la cuota alimentaria y mucho más: “El señor Hollman Morris es un ciudadano de clase media, no nos digamos mentiras, el señor es concejal de Bogotá, ¿cuánto gana un concejal de Bogotá?, creo que gana 16 o 17 millones de pesos; ¿Cuál sería la cuota alimentaria para dos hijos?, la ley señala que podría ser hasta el 50%, pero si se tiene en cuenta que el padre suministra la vivienda…”, afirmó el abogado. También contó que la esposa de Morris vive en un apartamento lujoso en el barrio Rosales, propiedad de Morris, y que “con un salario tan pírrico” es difícil mantener “esas expectativas de vida”.

Dice Leiva que Morris aporta nueve millones de pesos a la manutención de sus hijos, pero que Patricia Casas no acepta y exige más: “la señora exige un estatus que no le corresponde. La señora señala que Contravia es de los dos, no, esa es una fundación. La señora no tiene tacha como madre”.

Luis Eduardo Leiva le dijo a La W que su cliente se sometió a un tratamiento para las adicciones, el cual superó, que este tampoco es el caso de un hombre que llega borracho a la casa y golpea a la mujer; y que se demostró, además, que Morris ha preguntado dónde están sus hijos porque tanto el concejal como su expareja y los hijos están amenazados por las labores que ha desempeñado su cliente en Colombia.

