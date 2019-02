Hombre despedido injustamente de Avianca por caso de licor en el Mundial habla en La W

Luis Felipe Gómez se volvió viral tras aparecer ingiriendo licor de unos binoculares, en un vídeo en el Mundial de Rusia 2018. Gómez fue el gerente regional de carga en Avianca para Europa y para Asia durante 11 años.

“Unos conocidos me ofrecieron un brindis, me tomé el trago inmediatamente y luego me despedí”, expresó Luis Felipe. Cuando finalizó el partido, él empezó a recibir mensajes en las redes sociales, relacionados con el vídeo. “Inmediatamente yo lo vi y a mí no me gustó”, contó Luis.

A causa de este vídeo, Gómez perdió su cargo en Avianca y comenzó a experimentar un momento de crisis por este acontecimiento. Luis afirmó que se enteró por redes sociales del despido. “Aquí lo importantes es que en el estadio se podía consumir licor. Yo en ningún momento violé la ley”: Luis Felipe Gómez

Tras estos hechos Luis decidió instaurar una tutela que luego de varias reuniones con diferentes abogados logró cumplir el fallo.