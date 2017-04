Hoy comenzarán a llegar ayudas del Gobierno a zona rural de Mocoa: Mindefensa

El ministro de Defensa y gerente de la Reconstrucción de Mocoa, Luis Carlos Villegas, reconoció que solo hasta hoy comenzarán a llegar las ayudas a los damnificados de la zona rural de Mocoa, afectada por la avalancha del pasado 31 de marzo.

Villegas explicó que "apenas eso va a empezar a suceder hoy, nada se ha podido hacer por las inmensas dificultades logísticas y de movilidad hacia esa zona. Tenemos una información parcial de juntas de acción comunal, de comunidades indígenas con las que me reuní ayer, para poder empezar a mirar la zona rural".

Agregó que la mayor parte de la población de Mocoa está en el casco urbano, pero que esperan alcanzar entre este fin de semana y Semana Santa toda la zona rural.

Sobre la población indígena que vive en estas zonas, indicó que se reunió con el presidente de la Organización Indígena del Putumayo "en su sede, que la han puesto al servicio de los indígenas afectados, y llevamos ayudas con la primera dama, como pañales y mercados. Llegamos a unos protocolos para la atención en salud que se dará hoy para poder formular los medicamentos que son aceptables y necesarios, ver qué vacunaciones se permiten. Y para los indígenas que han tenido víctimas fatales pues opera el mismo sistema que tienen los demás damnificados. En ese albergue hay casi 400 personas y el pedido generalizado era recibir el subsidio de traslado de Mocoa a otras partes y eso lo vamos a hacer hoy".

Sobre las quejas de los damnificados respecto a la demora en la llegada de ayudas y alimentación a los albergues, dijo que hubo dificultades el martes y el miércoles porque el operador que consiguió la Gobernación no tenía la capacidad para suministrar diez mil comidas diarias, por lo que incluso el Ejército tuvo que repartir de sus raciones.

Sin embargo, afirmó que esto ya se está solucionando y que "la situación de alimentos en los albergues está funcionando relativamente bien, pero tenemos las raciones militares si se necesitan. En cuanto a la cadena de suministros de las ayudas, anoche llegó la primera caravana de lo que ha recogido Ejército, son 200 toneladas con ropa, comida y kits de aseo y que ya se empezaron a distribuir".

Anunció la llegada de más caravanas con lo recogido en guarniciones militares, unidades de Policía, Defensa Civil y Cruz Roja de toda Colombia y recordó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya no está recibiendo las ayudas.

Sobre las personas que están llevando ayudas hasta Mocoa, sin pasar por estas entidades primero, dijo que "las donaciones tienen que ser ordenadas, imagínense un problema en la alimentación por una donación en especie, se necesita garantizar la salubridad pública".

Explicó que, si bien hay carencia, las personas están siendo atendidas y las donaciones que no pasan primero por las autoridades pueden significar un perjuicio mayor para los afectados. "La lista de cosas que no nos deben dar: no podemos recibir perecederos, ropa usada, leche o agua en bolsas que se estallan. Sí podemos recibir granos, aceite, panela, enlatados y leche de larga duración en caja, ropa nueva para todos, ropa interior, pero no podemos dejar que haya por fuera de esa lista cosas que causen un perjuicio mayor que el deseo de ayudar", explicó.

Sobre la preocupación de los habitantes de Mocoa por una nueva avalancha, explicó que hoy salió una comisión interinstitucional con geólogos, hidrólogos, medio ambientalistas, bomberos y Defensa Civil a revisar las cuencas de los ríos.

"Lo que me dicen es que no hay represamientos. Sin embargo esas montañas tienen grandes pendientes heridas por ese aguacero del 31 de marzo, con derrumbes que llevan de todo que puede causar dificultad en el flujo de agua si hay nuevos aguaceros. Esa comisión la coordina Carlos Iván Márquez y espero tener un reporte hacia el mediodía. Esa preocupación tiene que tener la mayor vigilancia, porque estamos en abril y va a llover, por lo que hay que tener todas las alertas. Otra cosa importante es que la gran cantidad de piedras, que son de muchas toneladas, han sido útiles para volver a canalizar los ríos de la ciudad e impedir que si hay una nueva crecida tengan pocas barreras y se salgan a la ciudad", dijo Villegas.

Respecto a la seguridad en el municipio, indicó que desde el domingo hay 1500 miembros de la Fuerza Pública, entre Policía y Ejército que están patrullando las calles y los alrededores de Mocoa para evitar saqueos y vandalismo. "El domingo tuvimos actos de hurto y vandalismo, inclusive el mismo sábado, pero regresé anoche y puedo dar testimonio de que todo ese proceso de vandalismo disminuyó notablemente hasta el punto que ayer no hubo graves alteraciones en la ciudad", afirmó.

Explicó que aún no se puede decir cuánto costará la reconstrucción de Mocoa porque no se ha cerrado el censo de afectados, pero que el mismo solo irá hasta el domingo. "Después podrá haber inscripciones extraordinarias de personas que por fuerza mayor se quedaron por fuera pero que puedan probar que estaban en el sitio, que están georeferenciadas en el Dane, que son conocidas por el presidente de la JAC. Pero no cerrar los censos es propiciar el riesgo de colados, personas que le quitan ayudas a otras que sí tienen derecho", advirtió.

Dijo que hay los recursos suficientes para atender a los afectados y que "estarán por focalización de los ministerios, créditos en líneas extraordinarias, traslado presupuestal a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El punto es que si dejamos abiertos los censos el problema se multiplica y ahí sí los recursos no aparecen ni alcanzan para nadie".

Sobre las vías del municipio, señaló que es un trabajo coordinado entre los ingenieros militares, Invías, Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura.