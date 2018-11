Hoy deben abrir el sobre: Eduardo Verano sobre interés de Enel para operar Electricaribe

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, hizo mención del proceso que adelanta la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para buscar un inversionista-operador para Electricaribe.

Verano señaló que lo que se ha recibido es una manifestación de la multinacional energética Enel Chile: “No conocemos la propuesta, no hay propuesta, lo que hay es una manifestación de interés”.

Además, el gobernador se refirió al sobre para la precalificación que fue recibido por la FDN, el cual deberá abrirse este 8 de noviembre y en donde se le informará al inversionista interesado si hay subsanaciones sobre la información presentada.

“Mientras tanto, lo que hay, es el análisis del estudio de un sobre que deben abrir hoy para ver exactamente qué contiene y en qué consiste esa manifestación de interés, no hay propuesta. Hoy no hay una entrega de propuesta, no es lo que está en el cronograma, nada más tenemos una y eso sí es grave”, manifestó el funcionario.