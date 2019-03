Hoy sé que fue un error haber sido guerrillero, ese no es el camino: Antonio Navarro Wolff

Antonio Navarro Wolf, precandidato a la Alcaldía de Bogotá por la Alianza Verde habló sobre sus propuestas para dirigir la capital de Colombia.

En primer lugar, explicó las razones por las que sería un buen alcalde “lograríamos por fin que el metro sea la solución para la movilidad, haríamos un programa para descontaminar el aire y el agua de Bogotá y la democracia participativa”.

También habló del metro, “en el centro de la ciudad lo mejor es un metro subterráneo y para afuera el elevado. Pero no se puede decir que no se cumple el contrato que hizo Peñalosa”.Y agregó que el metro no puede terminar en la 72.

“Si yo soy alcalde, cuando acabe o está terminada la primera línea del metro, o casi terminada” puntualizó.

De igual forma, el ex senador se refirió al Transmilenio por la séptima y afirmó que es “innecesario e inconveniente” y explicó que “Peñalosa lo dejó amarrado, siempre ha sido una obsesión de este alcalde”.

Sobre otros temas importantes de la ciudad como la reserva Van der Hammen dijo que no le iba a “tocar un pelo” y que un “ni un solo apartamento será construido en ella”. También, habló del pico y placa, “seguirá como está pero hay que trabajar para reducir emisiones”.

Además de eso afirmó que “la seguridad no se puede delegar. Esa es responsabilidad del alcalde. En seguridad el jefe de policía es el alcalde de la ciudad. La información es fundamental, crear un esquema donde el ciudadano de información”.

“Vamos a acompañar, controlar y estimular a la policía cuando actúe bien y apretar cuando lo haga mal. Tengo buenas relaciones con la policía pero con resultados y el ciudadano es el que dice si hay resultados” puntualizó.

De otro lado, afirmó que “soy bogotano por adopción porque llevo 25 años viviendo acá, y quiero quedarme acá hasta el día de mi muerte” y reveló que tiene 70 años, pero que no se le notan porque es “come años”.

Sobre su vida también se refirió a su pasado como guerrillero, “dentro de todas las condecoraciones a mí los militares me dieron una condecoración y eso demuestra que si se puede cambiar, el único exguerrilero que le han dado esa condecoración es a Antonio Navarro”

Y añadió “ser guerrillero no fue el camino y mucho menos es ahora, hoy sé que fue un error” y le envió un mensaje a los guerrilleros del ELN “bájense del monte, ese un camino sin salida, el camino es el de la democracia y de ganarse el corazón de la gente”.

Finalmente, explicó que perdonó al hombre que le lanzó una granada.