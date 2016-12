Human Rights Watch y Gobierno discuten sobre Ley de Amnistía

En diálogo con La W, la directora de Justicia Transicional del Minjusticia, Catalina Díaz, rechazó las objeciones expuestas por la ONG Human Rights Watch sobre el proyecto de Ley de Amnistía, que en criterio de su director, José Miguel Vivanco, propiciará que quienes hayan cometido graves crímenes de guerra reciba amnistía.



Vivanco criticó que en el proyecto se diga que no serán amnistiables los crímenes de guerra que se hayan cometido “sistemáticamente”. Dejando la puerta abierta para que aquellos crímenes “no sistemáticos”, o que se hayan cometido por una sola vez, sean amnistiados.

“Un crimen de guerra no puede ser amnistiado, esto es un horror, esto es una cosa mal hecha. Todo esto deberá ser entonces demostrado, queda la posibilidad de que aquellos criminales que hayan cometido crímenes de guerra queden en libertad, pues ¿cómo van a demostrar que fueron cometidas de manera sistemática? (…) cuál fue el propósito de dejar la ley con un vacío tan fuerte para que se te cuelen crímenes de guerra. Si no son sistemáticos, a pesar de ser crímenes de guerra, serán amnistiados”, expresó Vivanco.

Human Rights Watch había advertido que apenas horas antes de la firma del acuerdo en el Teatro Colón el pasado 24 de noviembre, el gobierno hizo un cambio unilateral e inconsulto con las Farc sobre la responsabilidad del superior sobre amnistía.

Ante esto, el organismo había manifestado su preocupación sobre el hecho de que el proyecto de Ley de Amnistía menciona las “ejecuciones extrajudiciales” a pesar de que el derecho colombiano “no tipifica ningún delito bajo este nombre”. Además, agregó, el proyecto también se refiere a la “sustracción de menores”, aunque no existe el delito de “sustracción” de personas en el Código Penal de Colombia.



Al respecto, Vivanco indicó que por esta razón quedaría un “vacío” legal, ya que los casos quedan en manos de un juez porque se trata de delitos no tipificados. “La ley solo establece que los crímenes no sistemáticos son amnistiables (…) lo correcto es pensar que un crimen de guerra no puede ser amnistiado”, expresó Vivanco.

Díaz respondió que la ley no permite amnistiar delitos graves o de lesa humanidad, y le respondió a Vivanco que “pensar eso es un error”. “(Las) autoridades judiciales deben estudiar cada caso en concreto con pruebas y expedientes”, precisó Díaz, quien agregó que no se debe subestimar la discrecionalidad de los jueces porque “no están pintados en la pared”.

De esta manera, Vivanco precisó que “hay vacíos graves” en el proyecto, y que de no ser corregidos, “se prestarán para todo tipo de abusos”.

Anteriormente, en respuesta a la advertencia de HRW, el ministro de Defensa, Jorge Londoño, aseguró que “está absolutamente claro que los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad irán a las zonas veredales y lo propio es con los agentes del Estado que no hayan cumplido cinco años, quienes irán a las guarniciones correspondientes”.