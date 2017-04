Imputada ex subsecretaria de Planeación Distrital por irregularidades tras contratos

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública, de la Dirección Seccional de Bogotá, imputó cargos en contra de Ana Lucía López Pinzón, ex subsecretaria de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno, como presunta responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



La indiciada, en ejercicio de su cargo bajo la administración de Samuel Moreno Rojas, suscribió un convenio de asociación el 24 de mayo 2011, con la empresa Kontacto América, por un valor de $1.447.834.593 de pesos; de los cuales $154.695.280 serían destinados para aunar recursos técnicos y logísticos así como administrativos con el fin de garantizar el apoyo publicitario en la realización de actividades y eventos de la Secretaría, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Positiva.

No obstante, se estableció que al realizar dicho convenio se afectaron 16 proyectos de inversión y que no representa ningún beneficio para los bogotanos.



En las audiencias de imputación, la indiciada no aceptó los cargos.