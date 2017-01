Imputan cargos a directivas de Estraval

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a siete de los integrantes de la junta directiva de la firma de libranzas Estrategias en Valores S.A. (Estraval), por presuntamente defraudar a miles de inversionistas.

Se trata de César Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas Alemán, José Iván Castiblanco Fúquene; a la representante legal de la firma, Rosalba Fonseca Melo; la gerente comercial de la empresa, Ángela Marina Daza Saavedra; el gerente operativo Fernando Joya Rodríguez; y el director y representante legal de Tecfinsa, compañía del grupo Estraval, Pedro Harold Carvajal.

Estas personas habrían creado un método de captación de dinero, mediante la venta de libranzas de ahorradores, a quienes se les prometían ganancias que no recibieron.

“Vendían un bien que ya estaba vendido, es decir que los clientes no estaban comprando nada...Esos pagares no tenían ningún tipo de valor, se ofrecía un producto que no existía porque ya había sido comprado previamente (…) Este era el medio para captar millonarias sumas de dinero”.