Imputarán cargos a ex fiscales y ex funcionarios judiciales por corrupción judicial

Altas directivas de la Fiscalía ordenaron revisar varios procesos penales en contra de ex funcionarios judiciales, entre ellos ex fiscales y ex miembros de la Policía Judicial, que llevaron expedientes en distintas ciudades, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

La razón, según confirmaron fuentes a la W, la propia Fiscalía ha identificado que existen graves denuncias contra estos ex servidores públicos que habrían utilizado su cargo en la institución para realizar lo que hoy se conoce como montajes de procesos judiciales, al parecer con la complicidad de miembros de las bandas criminales, incluso, algunos de ellos hoy en las cárceles del país.

La Fiscalía logró detectar que entre estos procesos hay casos de aforados constitucionales, es más se habla de políticos, congresistas y empresarios, del norte del país, a quienes al parecer les habrían exigido millonarias sumas de dinero para no adelantar 'procesos' en su contra.

Entre las actuaciones que se entrarán a revisar están procesos en los que ya se ha llamado a interrogatorio a ex fiscales, que pese a las graves evidencias que existen contra ellos, no avanzan esos casos y esa es una de las preocupaciones a alto nivel en la Fiscalía. Por ello se ordenó la revisión de estos casos y empezar a realizar las imputaciones para que estos ex fiscales y ex servidores respondan por incurrir presuntamente en actos de corrupción que habrían realizado abusando de sus cargos.

Además , todo esto dentro del marco que ha emprendido la Fiscalía en la lucha contra la corrupción conocido como Bolsillos de Cristal, que está avanzando en distintas zonas del país.