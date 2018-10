¿Indenova se quedará con la digitalización de documentos del Estado?

La W conoció que existe preocupación en el alto Gobierno por una resolución del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que, según fuentes de la entidad, tendría como fin monopolizar el negocio de digitalización de las entidades públicas. Esta situación traería nuevas implicaciones comerciales y de gasto público.

Se trata de la resolución 1366 del 21 de mayo de 2018, que firmó la saliente viceministra de Economía Digital, Juanita Rodríguez. En este documento, otorga a las entidades públicas del país un software que supuestamente resuelve las necesidades electrónicas para una comunicación más eficaz entre procesos de cada entidad.

Sin embargo, el software que queda estipulado en esta resolución, llamado eSigna, es propiedad de una única empresa llamada Indenova que es de origen español.

Este medio pudo confirmar que Indenova actualmente tiene millonarios contratos con varias entidades del Estado colombiano. Estas entidades manifestaron que, al ser una compañía extranjera, los precios que cobra por sus servicios son demasiado elevados debido a que cada trámite representa un significativo valor para el Estado.

Por ejemplo, si se debe hacer un pago para renovar la licencia del Software y otro para el soporte, a eso hay que sumarle el mantenimiento del programa que representa miles de millones de pesos.

Lo que no se entiende es por qué si en Colombia existen 35 empresas realizadoras de software, el Ministerio de las TIC pretende que el Estado utilice uno que requiere de nueve licencias diferentes, con mantenimiento y actualización individual. Además, necesita de un esfuerzo técnico y financiero para que las entidades públicas puedan realmente usarlo para gestionar documentos y expedientes electrónicos y, a futuro, asegurar la preservación digital y acceso a los mismos.

Incluso el director del Archivo General de la Nación, Armando Martínezm envió una carta a la entonces viceministra de Economía Digital, en la que advierte su preocupación por temas como los inconvenientes que trae este software y sus costos asociados al soporte y mantenimiento.

Así, fuentes del Gobierno Nacional confirmaron a La W que esta resolución está siendo revisada y analizada por parte del Mintic en términos técnicos y de conveniencia. Además, aclararon que la misma no tiene relación con la Directiva 007 expedida por el presidente Iván Duque, en la que se habla de la digitalización y automatización de trámites y servicios, pues este proceso no está circunscrito a ninguna plataforma o firma en particular.