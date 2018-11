Informe revela por qué la millonaria sede de Minvivienda no puede ser ocupada

La W conoció un informe preliminar de la Universidad Nacional que revela las irregularidades que se habrían cometido en la contratación de las obras del edificio Sede Colonial, donde hoy en día está ubicado el Ministerio de Vivienda.

En este documento, la universidad detalla por qué esta locación no cumple con las condiciones necesarias para ser ocupada por la entidad pública.

El primer contrato se firmó en diciembre de 2013, en el que se realizó la compra de la sede al hotel Dann por $8.500 millones de pesos. Éste debía entregarse con unas adecuaciones específicas que nunca se hicieron.

El segundo contrato se firmó en diciembre de 2014 con la empresa de teléfonos de Popayán (Emtel) por $7.620 millones para la adecuación eléctrica, electrónica y de obra. Sin embargo, según la evaluación que realizó la Universidad, el edificio se entregó sin salidas de voz y datos, sin salidas de iluminación, sin instalaciones para detección de incendios. En definitiva, no existen garantías de equipos.

A ese segundo contrato, se suma el otrosí Número 4 de marzo 11 de 2016, que implicaba una adición de $3.890’000.000, no obstante esa adición: “No está soportado y no corresponde a ningún presupuesto real. Este valor no se refleja invertido en la sede”, cita el informe.

El tercer contrato se firmó en julio de 2017 con la firma Eco por $2.566 millones, con el objetivo de adecuar de la sede. Según la Nacional, en este contrato hay actuaciones irregulares que confirman la falta de planeación durante el desarrollo de las obras, como la adición al nivel del afinado de piso, acabados sobre el concreto, arreglos y acabados de los casetones.

“Incluye obras no previstas que representan el 20% del valor del contrato, sin aportar actas de aprobación con sus respectivos precios unitarios”, agrega.