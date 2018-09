Invías anunció el cierre entre Pipiral y la Grama, en la vía antigua al Llano

Dada crítica situación que se presenta en el PR83+400 del corredor vial entre Pipiral – La Grama, ruta 40MTA que hace parte de la antigua vía al Llano, el Instituto Nacional de Vías, Invías, anunció que realizará trabajos de mejoramiento en el sector en los días 26 y 27 de septiembre, los cuales generarán cierre total de este tramo, durante los días anteriormente señalados.

Ante el escenario se confirmó que la Policía aplicará la Resolución 0003972 del Ministerio de Transporte y activará el Plan de Contingencias que tiene entre otras actividades, la coordinación de las caravanas en los siguientes horarios:

Paso de vehículos con mercancías peligrosas: 4:00 a.m. – 10:00 a.m. – 4:00 p.m. – 10:00 p.m.

El Invías recodó que sólo se permitirá el paso en los horarios establecidos para aquellos vehículos que previamente hayan sido inspeccionados por SOS Contingencias y Destino Seguro en los puntos de control,

En cuanto al paso de motociclistas los horarios establecidos serán: 3:50 a.m. – 7:00 a.m. – 9:50 a.m. – 1:00 p.m. – 3:50 p.m. – 7:00 p.m. – 9:50 p.m. – y 12:00 a.m.