Invías no recibirá Puente Hisgaura hasta no tener claridad sobre impacto de grietas El Instituto Nacional de Vías también confirmó que no ha recibido los informes solicitados desde el pasado 28 de enero sobre el puente por parte del contratista.

Invías no recibirá Puente Hisgaura hasta no tener claridad sobre impacto de grietas. Foto: Colprensa