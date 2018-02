Iván Cepeda aclara que viaje a Quito no fue con recursos del Estado

(Le puede interesar: Santos autorizó a Iván Cepeda y Álvaro Leyva para dialogar con el Eln)

El senador Iván Cepeda confirmó a La W que el viaje que realizó a Quito (Ecuador) para dialogar con el jefe negociador del Eln, Pablo Beltrán, y otros delegados de la guerrilla, no fue con recursos del Estado.

Reiteró que no hubo un solo peso del Estado ni honorario alguno. La W también se comunicó con el ex asesor jurídico de las Farc, Álvaro Leyva, quien respondió: “Invéntese la respuesta, no hablo de cosas personales”.