Iván Duque dice que espera evitar la protesta social con el diálogo

El presidente de la República, Iván Duque, habló sobre la protesta social y dijo que espera evitarla con el diálogo.

(Le puede interesar: Tras reunión con indígenas, Duque afirma que tendrán un capítulo en el Plan de Desarrollo)

En una reunión con comunidades indígenas, el primer mandatario explicó: “Yo respeto cuando se habla de la protesta social, pero me he sentado a preguntarme por qué protestamos los seres humanos, lo hacemos cuando es el último recurso que nos queda y cuando se nos ha incumplido y cuando no se ve que las cosas prosperan”.

Además, afirmó que en su Gobierno espera hacer la diferencia con el diálogo. “Si hay un diálogo social basado en la confianza, donde no nos engañamos con el Estado diciendo es que voy a cumplir un poco de cosas a las que no se le han ni asignado los recursos, sino que lo que va comprometiendo lo va cumpliendo, le devolvemos un valor a la palabra del Estado y esa construcción de confianza a partir del diálogo social se vuelve un mecanismo para prevenir para que no sea la protesta la única forma de hacernos escuchar”.

Las declaraciones las entregó en una reunión con representantes de las comunidades indígenas en la que también recordó que así como los ciudadanos tienen derechos, también tienen deberes.