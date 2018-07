Iván Márquez advierte que no se posesionará como senador

Un supuesto montaje contra “Jesús Santrich”, la “desfiguración de la JEP” y la falta de una reforma política fueron calificadas como circunstancias que se “interpusieron insalvables” en la posesión de Iván Márquez como senador de la República.

Márquez envió una extensa carta abierta en la que asegura que no se está respetando lo acordado en La Habana e hizo un llamado a retomar el curso del texto de los acuerdos.

“Siento que la paz de Colombia está atrapada en la redes de la traición, y no tanto porque no se haya materializado lo acordado –que requiere unos tiempos para su concreción–, sino por las modificaciones introducidas que desfiguraron el acuerdo. El Acuerdo que hoy nos muestran no es el que firmamos en La Habana”, señaló.

Márquez también mostró su preocupación por las supuestas acciones militares que se adelantaron la zona de reincorporación de Miravalle, Caquetá.

De no posesionarse sin renunciar a su curul, Márquez podría ser sujeto de un proceso de pérdida de investidura.