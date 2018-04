Iván Márquez estaría en el radar de la justicia de los Estados Unidos

El diario estadounidense The Wall Street Journal en un informe especial advierte que en una investigación llevada a cabo por agentes de inteligencia de los Estados Unidos, se habría obtenido una prueba donde se ve a Iván Márquez hablando con un “conocido narcotraficante mexicano”. Las imágenes habrían sido extraídas en una video llamada hecha tiempo después de haber sido firmado el proceso de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano.

El diario estadounidense aclara que el dirigente de las Farc todavía no ha sido acusado de manera formal de ningún delito. Sin embargo, el propio Iván Márquez fue quien tomó la iniciativa de salir de Bogotá hacia Mira Valle, uno de los centros de concentración de los miembros del nuevo partido político, temiendo un arresto teniendo en cuenta que tras el arresto de Jesús Santrich, éste le habría dicho que: “El segundo era él”.

Asegura el The Wall Street Journal que “Los problemas del Sr. Marín con la justicia de los EE. UU. no son nuevos. En una acusación presentada en 2006, se le acusa de formar parte de los líderes rebeldes que supervisaban la producción de más del 60% de la cocaína enviada a los Estados Unidos. Nunca fue arrestado ni procesado. El Sr. Marín y otros comandantes han dicho que no son narcotraficantes, sino que imponían impuestos a los productores de cocaína para financiar lo que consideraban una justa guerra contra el Estado”.

La Fiscalía de Colombia, no obstante, se pronunció frente al tema: