Jaime Felipe Lozada exige claridad sobre paradero de exjefes de las Farc

El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, pidió claridad sobre el paradero de los exjefes de las Farc Luciano Marín (Iván Márquez), Hernán Darío Velásquez (El Paisa) y Henry Castellanos (Romaña).

"El Paisa, Iván Márquez y Romaña devolvieron sus esquemas de seguridad, salieron de las zonas veredales y no sabemos en dónde están. Huyeron tal vez a Venezuela o están engrosando bandas criminales como es lo que creemos", dijo Lozada.

Agregó que "en mi calidad de congresista y de víctima queremos claridad sobre su paradero. Hoy el país no sabe qué pasó con ellos. Acabo de escuchar unas declaraciones destempladas del senador Carlos Antonio Lozada que dice que no sabe dónde están sus compañeros de lucha. Si no saben ellos que son la dirección política de las Farc, pues entonces tiene que haber claridad en el país".

También dijo que si se comprueba que estas personas han vuelto a delinquir, entonces "debe haber con contundencia una reacción de nuestras Fuerzas Militares".