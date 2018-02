“Jalón de orejas” a la Registraduría por trabas en nacionalización de venezolanos

Un fuerte llamado de atención hizo la Corte Constitucional a la Registraduría Nacional del Estado Civil por negar y poner trabas al proceso de nacionalización a los venezolanos hijos de colombianos que no presenten documentación apostillada de su país.

La Corte estableció que no es necesario mostrar dichos documentos si el venezolano presenta dos testigos que acrediten sus vínculos familiares.

“Quien reúna los correspondientes requisitos debe presentarse, junto con dos testigos, ante la autoridad competente y solicitar su registro, sin que la ausencia de apostilla pueda ser motivo para negar tal petición”, dictó la Corte.

El caso es el de un joven venezolano de 26 años, quien no ha podido acceder al sistema de seguridad social en salud porque la Registraduría no le ha expedido el registro de nacimiento extemporáneo, por no tener apostillados los documentos requeridos para llevar a cabo el trámite.