Jalón de orejas de la Procuraduría al Distrito por falta de cuidados al Cementerio Central

A través de un cuestionario, la Procuraduría le llamó la atención a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá por no poner en marcha el régimen especial de protección, sobre las obras "Auras Anónimas", de la Maestra Beatriz González, y los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, catalogados cómo bienes de interés cultural.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública pidió dar cumplimiento a la Ley 1185 de 2008 que en su artículo 7 establece “el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), y con el cual se instituyeron las acciones necesarias para garantizar la protección y sostenibilidad en el tiempo de los bienes de interés cultural”.

Solicitó a las entidades que tienen a su cargo el cuidado y protección del Cementerio Central de Bogotá, catalogado como un Monumento Nacional y los bienes de interés cultural que se encuentran dentro del mismo, dar respuesta a los siguientes interrogantes:

1. ¿Por qué no se han adelantado nuevos estudios que determinen el estado de los mismos y las obras necesarias para realizar su conservación? 2. Hace once años se realizó un estudio que determinó que el estado de la obra era “regular”, ¿por qué el Distrito no ha ejecutado nuevas obras que permitan la conservación y el mantenimiento de estos bienes?

3. ¿Qué Medidas de seguridad ha tomado la administración Distrital para evitar riesgos y daños a las personas que transitan cerca a los columbrados?

4. ¿Por qué las entidades responsables no han buscado preservar los columbarios como bien de interés cultural…?

El ente de control también solicitó a las entidades responsables de la protección del patrimonio cultural de la capital del país, que aunque el plazo de permanencia de la obra de la maestra Beatriz González era de dos años, se busque la manera de preservar a los columbarios como un bien de interés cultural y las "Auras Anónimas", que representa a las víctimas del 9 de abril de 1948, teniendo en cuenta que fue elaborada en homenaje a los mártires del Bogotazo.

Finalmente, el Ministerio Público pidió a la Secretaría de Cultura dar respuesta clara acerca de un posible proyecto por parte del Distrito para demoler esta obra o convertirla en un espacio diferente al que actualmente está destinado, además del envío de los correspondientes soportes de los planes y proyectos de obra a realizar sobre los columbarios, así como los actos administrativos, permisos y autorizaciones para su intervención.

La Procuraduría recordó a los funcionarios de las entidades que protegen el patrimonio cultural que: “es deber de los servidores públicos cumplir con diligencia, eficacia en imparcialidad el ejercicio de sus funciones en el servicio encomendado”.