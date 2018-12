Jeison Murillo llegaría al Barcelona de España

Según adelantó RAC 1, el Valencia y el Barcelona tendrían ya adelantadas las conversaciones para concretar la cesión del defensa colombiano, que esta temporada no entra en los planes de Marcelino hasta el punto que únicamente ha jugado tres partidos, ante la Juventus en Champions (en el partido en el que expulsaron a Cristiano Ronaldo por agredirle), ante el Celta en LaLiga y ante el Ebro en Copa. Al tener la condición de comunitario y haber cambiado la normativa según la cual en Champions se puede jugar los octavos de final con un equipo aunque hayas jugado la fase de grupos con otro, Murillo da con el perfil que necesita el Barcelona.

Murillo, nacido en Cali hace 26 años, se dio a conocer en España en el Granada tras haber jugado en el Cádiz y en la UD Las Palmas. Con el Granada completó una gran temporada que llamó la atención de varios grandes equipos de Europa y Atlético de Madrid e Inter pujaron por su fichaje, siendo el equipo italiano el que se llevó al futbolista.

Al final de la pasada temporada, Murillo llegó al Valencia cedido por el Inter con opción obligatoria de compra de 12 millones de euros que el Valencia ya ha abonado. Su progresión se vio parada por una lesión de pubis.

No obstante, sus diferencias con Marcelino le han apartado de la titularidad y no entra en los planes del técnico valencianista, que no pondría ninguna objeción a su salida. De hecho, hoy ni siquiera se ha entrenado con sus compañeros. Parece que la operación satisface a todas las partes y podría concretarse en breve sin tener nada que ver con el posible pase de Denis Suárez al Valencia.

