JEP afectaría extradición en Colombia por caso Santrich

Desde la Ceja, Antioquia, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, celebró el recurso de la Procuraduría General de la Nación en el que aseguró que la JEP se estaría extralimitando en sus funciones.



El encargado del ente investigador agregó que espera que "la sala estudie con detenimiento porque estaría desarrollando una jurisprudencia inédita en el mundo que afectaría la extradición para el caso de Colombia".



Advirtió que se debe respetar la cooperación internacional en temas como el narcotráfico y la lucha contra las bandas criminales.



El Fiscal Néstor Humberto Martínez agregó que "la extradición no es proceso judicial en ninguna parte del mundo y no puede comenzar a serlo en Colombia a través de una jurisprudencia que lesiona la soberanía de los Estados requirente cuando se piden de ellos pruebas y no forma parte de los protocolos internacionales en materia de cooperación judicial".