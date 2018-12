Jep se abstuvo de tramitar garantía de no extradición de supuestos socios de Santrich

La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP, a través de los autos 77 y 78 de 2018, se abstuvo de tramitar las solicitudes presentadas por Fabio Simón Younes Arboleda y Armando Gómez España para aplicar la garantía de no extradición consagrada en el artículo transitorio 19 de la Constitución Política.

Tanto Younes Arboleda y Gómez España habían solicitado a la JEP conocer sus casos, ya que alegaban ser parte de las antiguas Farc – EP y citaron la acusación de Estados Unidos que así lo indicaba. Además, argumentaron que sobre ellos pesa una solicitud de extradición por concierto para exportar cocaína a Estados Unidos y la tentativa de fabricar y distribuir cocaína con el conocimiento que dicha sustancia sería llevada a ese país.

Sin embargo, la Sección de Revisión, en la fase previa o de estudio de este caso, pudo establecer que los señores Younes Arboleda y Armando Gómez España no están acreditados como integrantes de las Farc- EP, puesto que no fueron incluidos en los listados de integrantes de esa organización —después de revisar el listado remitido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz—, ni sobre ellos pesa investigación, proceso o acusación alguna sobre conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las antiguas Farc- EP.

Aunque se pudo establecer que sobre Younes Arboleda y Armando Gómez sí pesa una solicitud de extradición, la Sección de Revisión reiteró que como no pertenecieron a las Farc- EP el alto tribunal no puede conocer de esta solicitud porque la garantía de no extradición no cobija a los civiles.

De la decisión de la Sección de Revisión se apartó la magistrada Claudia López, quien alegó que en el indictment de Estados Unidos se asegura que Younes Arboleda y Gómez España sí están relacionados con las Farc-EP.