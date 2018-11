Jesús Santrich dijo que yo había pedido que me secuestraran: Clara Rojas

Clara Rojas inició su relato ante la Jep pidiendo un minuto de silencio en honor a los políticos, miembros de la fuerza pública y miembros de la sociedad que fueron víctimas de las Farc, posteriormente expresó que el secuestro es un delito tan atroz que no se le pude desear ni al peor enemigo:

“Lo que no quiero es que el secuestro le vuelva ocurrir a nadie en Colombia ni a nadie en el mundo, nada justifica cometer semejante atrocidad, ni si quiera al peor enemigo, mucho menos a ningún compatriota”.

Posteriormente recordó el padecimiento que afrontó durante el embarazo de su hijo, lo difícil que fue tener a un pequeño en la selva y como las Farc se lo llevaron.

“Lo más duro fue cuando a mi bebé le dio leishmaniasis y literalmente me engañaron, lo sacaron del campamiento para darle atención médica, me dijeron que lo traían en 15 días ¿15 días? pasaron 3 años y medio, misteriosamente asesinaron al defensor de familia de San José del Guaviare que llevaba el caso de mi hijo y además intentan volver a secuestrar a mi hijo, afortunadamente él ya estaba con el ICBF en Bogotá”, manifestó Rojas.

De igual manera aseguró que por seis años en cautiverio ninguna entidad del Estado ni del partido le reconocieron una compensación, seguidamente narró que sufrió daños sobrevinientes, ya que “periodistas inescrupulosos me endilgaron una historia ennovelada a través de sus publicaciones, me refiero a Jorge Enrique Botero, directores de cien extranjero hicieron películas de mi hijo sin mi consentimiento, usaron nuestra historia de dolor para lucrase y el Estado fue complaciente, a mi hijo no se le respeto el derecho de vivir tranquilo, parecían mercaderes del dolor “.

Con dolor lamento que Jesús Santrich uno de los miembros del secretariado de las Farc asegurará que ella había pedido ser secuestrada.

“Jesús Santrich durante septiembre de 2014 hizo público un artículo en el cual sindicaba que yo no había sido víctima del secuestro, que yo había pedido que me secuestraran, este sujeto a la fecha no se ha rectificado de manera pública, como si fue público el dolor causado, al escuchar esta declaración me dio miedo que las Farc quisiera desconocer a las víctimas del conflicto, me pareció absurdo y doloroso, no entendí porque después de tantos años quisieran hacerme daño”.

Finalmente, aseguró que la guerrilla los trataba como animales o cosas y que no sabe de qué manera deben ser castigados los miembros de las Farc para resarcir todo el daño que causaron.