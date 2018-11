Jonathan Malagón entre los jóvenes más influyentes del mundo en temas de gobierno

Tres colombianos hacen hace parte del listado de los 100 jóvenes más influyentes del mundo en el sector gobierno, listado dado a conocer por la plataforma global de liderazgo publico Apolitical.

Uno de ellos es el actual ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. El funcionario, quien en el momento de su designación como jefe de dicha cartera fue calificado como una de las sorpresas en el gabinete Duque.

Malagón comparte listado con grandes figuras de la política mundial entre los que también se encuentra el viceministro de Hacienda Luis Rodríguez, y el líder de innovación Javier Guillot.

Excited to be included on @apoliticalco’s list "World’s 100 Most Influential Young People in Government for 2018" alongside some young leaders from around the world, with @RodLuisAlberto y @jeguillot. Check out the full list here: https://t.co/oAXg3RxNME #100FutureLeaders