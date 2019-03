Jonathan Vega me quemó el físico, pero no me quemó el alma: Natalia Ponce de León

Después de que hace cinco años de que Jonathan Vega la atacara con ácido, Natalia Ponce de León habló en La W sobre cómo ha sido su recuperación.

Inicialmente mencionó sobre lo que significó este tiempo para ella “han sido cinco años de un renacer. El mensaje es que uno es encargado de hacerse la vida a cuadritos o hacérsela feliz. Decidí dejar el odio y rabia, pues estaba viviendo en una cárcel peor que Jonathan Vega, mi victimario”.

Natalia narró cómo fue ese primer momento en el que vio su rostro luego de las primeras operaciones que le hicieron para mejorar sus quemaduras “Me pasaron un espejo y en el reflejo, encontré a un monstruo, sin nariz, roja, sin ojos, sin orejas. Cuando me vi no quería seguir. Les dije que me vendaran y me doparan, pero después dije que no, que no me podía quedar ahí quieta y comencé a salir a adelante”.

De igual forma aseguró que vivía con el miedo de volver a pasar por lo mismo pero tuvo que superar ese temor, “al principio tenía esa imagen del día que me echaron el ácido, y esa imagen me daba miedo. Pero ya lo vencí. Volví a dormir bien sin medicamentos, me estabilicé”.

Natalia ha luchado por que la gente se quite las máscaras y esa es precisamente su campaña diaria, por eso para ella el físico es “es algo prestado, esto se quema, se envejece, pero todos vamos a la misma parte. El alma es la que sí sigue” y añadió “el 90, 60, 90 es inventado. Uno tiene que ser natural, uno tiene que venir al mundo y seguir natural. La verdadera belleza es cómo está nuestra alma y nuestro interior”.

Para conseguir el resultado que tiene ahora, tuvo que someterse a 36 cirugías en el Simón Bolívar y no ha terminado porque, según contó, está realizando una investigación con sus especialistas y “aún hay cosas que se quiere hacer”.

Y destacó que a pesar de todas las intervenciones y pruebas que ha pasado “Yo sigo siendo la misma Natalia de antes”.

De otra parte, afirmó que ya perdonó a Jonathan Vega, pero que le costó más perdonarse a sí misma, “vivía en una cárcel llena de odio”.

Sobre Vega agregó que como él hay muchos, pues la violencia y el abandono crea personajes como él.

Finalmente, afirmó que “fui la elegida para destapar estos ataques con ácido. Muchas mujeres están sufriendo estas violencias y callan, pero mi mensaje es que no se queden ahí, que denuncien”.