Jorge Rangel rechaza acusación sobre amenazas a testigo clave en caso Aida Merlano

El diputado por el departamento del Atlántico, Jorge Rangel, rechazó las acusaciones que hizo Francisco Rafael Palencia, testigo clave en el caso Aida Merlano. Los señalamientos corresponden al origen de las amenazas contra su vida, las cuales tendrían que ver con los políticos del departamento que están siendo investigados.

En diálogo con La W, Rangel señaló que las acusaciones eran falsas debido a que no conocía a Palencia. Sin embargo, aceptó haberlo atendido en su oficina cuando este lo solicitó en la Asamblea.

“Él en ningún momento me habló de amenazas o de que me tienen amenazado, lo que quería decirnos era que si querían matarlo, que lo mataran, porque él no estaba escondiéndose. Porque la prueba de ello era que nos estaba buscando. Simplemente me dijo ‘yo quiero enderezar las cosas’”, señaló el diputado.

Por su parte, el testigo manifestó que se dirigió tanto al Concejo de Barranquilla como a la Asamblea, para decirles a los políticos investigados que se retractaba de sus declaraciones a cambio de que le salvaran la vida.

Rangel también aseguró que esta situación no les conviene para nada a los políticos que están siendo investigados, ya que se aproxima la fecha en la cual se dará la imputación de cargos contra los concejales y los diputados involucrados en este caso de corrupción electoral.

“Entro en peligro, porque nosotros tenemos una audiencia el 30 –en la cual no creo que existan elementos donde se dicte medida de aseguramiento privativa de la libertad contra mí– y yo no he hecho nada. Pero si le agregamos este incidente, de que el hombre está diciendo que nosotros los implicados los estamos amenazando de muerte, ahí se va a creando un indicio grave contra nosotros y cualquier juez de la República puede ordenar una privación de la libertad”, expresó.